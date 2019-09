Live: EM-Quali-Partie Polen gegen Österreich

Wir werfen an diesem Abend natürlich auch einen Blick in andere Stadien. In der Österreich-Gruppe finden zeitgleich die Partien Lettland - Nordmazedonien und Slowenien - Israel statt. Spannung verspricht auch der Auftritt von Deutschland in Nordirland. Nach der 2:4-Niederlage gegen die Niederlande stehen Jogi Löw und seine Mannschaft in Belfast bereits gehörig unter Druck.