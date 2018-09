Live: Die Spielstände in der Champions League

Mit Florian Grillitsch und Stefan Posch stehen zwei ÖFB-Kicker bei einem Klub unter Vertrag, der am frühen Dienstagabend sein Debüt in der Champions League feiern wird. Mit dem deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim geht es zum Gruppe-F-Auftakt auswärts bei Schachtar Donezk. "Wir treten nicht an, um die Hymne zu hören. Wir wollen weiterkommen", verkündete Sportchef Alexander Rosen. Ein Rekord ist seinem Club schon jetzt sicher, sie werden mit dem 31-jährigen Julian Nagelsmann vom jüngsten Champions-League-Trainer aller Zeiten gecoacht. Zeitgleich starten die beiden Außenseiter in der Gruppe E in den Bewerb: Ajax Amsterdam empfängt AEK Athen, bevor am Abend Bayern München bei Benfica Lissabon gastiert.