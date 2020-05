Live: Die Fußball-Bundesliga hat entschieden - Und jetzt?

Wie kann die Bundesliga die seit 8. März unterbrochene Saison noch retten und den Vereinen helfen, den Sommer finanziell zu überstehen? Das Coronavirus stellt viele Fragen, Antworten ändern sich laufend - auch von der Politik. Am Donnerstag haben Österreichs Profivereine beraten, wie es weitergehen kann. Am Nachmitttag standen in einer außerordentlichen Hauptversammlung weitreichende Beschlüsse auf dem Programm.

Der Antrag von Ried und Klagenfurt aus der 2. Liga auf Aufstockung der Top-Liga (von 12 auf 14) wurde abgelehnt. Die nötige Zweidrittel-Mehrheit wurde nicht erreicht. Jetzt könnten Klagen folgen.

Die Bundesliga-Spitze spricht ab 17.30 Uhr, nach einer der wichtigsten Konferenzen, zur Öffentlichkeit: