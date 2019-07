Bundesliga-Auftakt live: Frühe Führung für Sturm und LASK

Drei Tage nach dem missglückten Europa-League-Start in Haugesund steht der SK Sturm schon denkbar früh unter Druck. Am Sonntag gastiert zum Auftakt der Fußball-Bundesliga der SKN St. Pölten in der Merkur Arena - ein Heimerfolg ist quasi Pflicht. "Ich hoffe, dass wir nicht dieselben Fehler machen", betonte Neo-Coach Nestor El Maestro.