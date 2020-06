Linz schießt Austria zum Sieg

Trainer Vastic reagierte zur Pause und nahm den einzigen Stürmer Kienast vom Feld, für ihn rückte Jun an die vorderste Front – und das beinahe gleich mit Erfolg: Ein schönes Zuspiel von Klein zirkelte er aus kurzer Distanz über das Tor. Im Gegenzug ließen sich auch die Rieder nicht lumpen, Beichler veranlasste mit einem Volleyschuss Goalie Lindner, sich zu strecken, um seine Mannschaft vor einem Rückstand zu bewahren.



Und siehe da, das Dargebotene wurde plötzlich kurzweilig, interessant und intensiv, wobei beide Teams sich in der Offensive mehr zutrauten. Nur die sich bietenden Chancen wollten die Akteure nicht verwerten. Bis Linz kam.



In der Nachspielzeit parierte Austria-Goalie Lindner dann noch einen Freistoß von Hadzic.