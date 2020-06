Neuer Schwung in der Bundesliga

Nach 54 Tagen Sommerpause beginnt in der Bundesliga die Ballsaison. Mit der Premiere des Erz-Violetten Toni Polster als Admira-Trainer bei seinem Ex-Klub Austria wird ab Samstagnachmittag die 40. Bundesliga-Saison offiziell eröffnet. Am Abend folgen die Partien Grödig – Ried, Wr. Neustadt– Salzburg und WAC – Rapid. Am Sonntag endet die erste Runde mit Wacker Innsbruck – Sturm.

Was ist neu? Der KURIER gibt einen Überblick: