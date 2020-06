Liga-Auftakt: Pacult empfängt Stöger

Stöger fühlt sich mit Köln bereit für den Anpfiff in eine Saison, in der von ihm der Aufstieg erwartet wird. „Es gibt mehrere Favoriten, nicht nur uns.“ Zu den härtesten Konkurrenten zählt Stöger auch Foda-Klub Kaiserslautern, die Bundesliga-Absteiger Düsseldorf und Greuther Fürth, sowie 1860 München. In der Vorbereitung blieb sein Team ungeschlagen. „Das ist zwar schön, aber dennoch gibt es einiges zu verbessern.“

Aufgrund der prekären finanziellen Situation wurden bisher nur vier neue Spieler verpflichtet, Wunschkandidat Erwin Hoffer, der wieder Spieler von Napoli und ebendort überflüssig ist, wird wohl doch nicht nach Köln wechseln. „Zunächst schauen wir, wie unser System greift, erst dann werden wir entscheiden, ob wir noch wen benötigen oder nicht.“