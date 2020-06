Leverkusen will Barça ärgern

Der Sieg gegen die Bayern hat der Mannschaft Auftrieb gegeben, aber " Barcelona ist eine Klasse höher anzusiedeln als die Bayern", sagte Gonzalo Castro, Mittelfeldspieler mit spanischen Wurzeln.

Trainer Dutt will dagegen nicht schon vor dem Anpfiff den K.o. prophezeien. "Wir schauen mal, was noch möglich ist", sagte der 47-Jährige. Allerdings weiß er, dass der Bayern-Coup nicht nur für Selbstbewusstsein gesorgt, sondern auch Kraft gekostet hat: "Vom Kopf her wird es einfacher, aber die Beine sind schwer."



Barcelona könnte indes zum fünften Mal in Serie in das Viertelfinale einziehen. Barça muss auf die verletzten Alexis Sánchez, Eric Abidal und Thiago Alcántara verzichten, kann jedoch auf den erholten Superstar Lionel Messi bauen: Der Argentinier saß gegen Gijon (1:3) eine Gelb-Sperre ab.