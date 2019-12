Letztes EL-Spiel: In Rom will der WAC Eindruck hinterlassen

Für den WAC geht es am Donnerstag in Rom (21 Uhr) um einen würdigen Abschied aus der Europa League. Vielleicht gelingt es ja, einen dauerhaften Eindruck auf dieser Bühne zu hinterlassen. Die Kärntner haben keine Aufstiegschance mehr, die Römer kämpfen hingegen noch um den Einzug in die K.-o.-Phase. Der WAC reiste mit nach unten zeigender Formkurve nach Rom. In den vergangenen zehn Partien gelangen dem Team nur zwei Siege – gegen Sturm Graz und Mattersburg.

Auf die Frage, ob sich seine Kicker bereits auf die Winterpause freuen, antwortete Interimscoach Mohamed Sahli: „Jein. Die Spiele stecken sicher in den Knochen. Aber noch sind wir nicht im Urlaubsmodus.“ Ein Kräftevergleich mit der großen Associazione Sportiva Roma ist Motivation genug. „Wir spielen nicht jede Woche gegen diesen Gegner“, hielt Sahli fest. „Das ist eine besondere Bühne, auf der wir uns gut präsentieren und unser Spiel herzeigen wollen: attraktiv und aggressiv.“