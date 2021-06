Leicester City beginnt wieder zu träumen

Obwohl es zuletzt mit Leicester stetig aufwärts ging, mit ganz so breiter Brust tritt der englische Meister am Mittwoch zum Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid (20.45 Uhr, live Sky) nicht an: Am Wochenende kassierten die Foxes nach fünf Siegen in Folge bei Everton eine 2:4-Niederlage (die erste unter dem neuen Trainer Craig Shakespeare), während die Spanier im Madrider Stadtderby gegen Real ein spätes 1:1 erkämpften.

Und trotzdem haben die Briten einen Vorteil: Während Atlético-Trainer Diego Simeone aufgrund der Wichtigkeit des Spiels keine Roachaden betrieb, schonte Shakespeare fünf Spieler in Hinblick auf das heutige Match. Unter anderem wurde auch Österreichs Ex-Teamkapitän Christian Fuchs eine Pause gewährt, er stand nicht einmal im Kader.