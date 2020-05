Lazio-Fans weiter auf dem "rechten" Weg

Irgendwie schade eigentlich, dass Miroslav Klose kein dunkelhäutiger Stürmer ist. Wie die rassistischen Ultra-Tifosi von Lazio Rom etwa wohl dann reagiert hätten? Mit Jubelchören, weil der Erzrivale AS Roma besiegt wurde, oder doch wie gehabt mit den stupiden Anfeindungen, wie sie seit Jahren schon farbige Spieler immer wieder erfahren müssen?



Miroslav Klose war jedenfalls der gefeierte Held beim 2:1-Prestigeerfolg im Derby gegen AS Roma. Der Deutsche erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor und wird wegen seiner Treffsicherheit von den Tifosi umjubelt. Teils mit äußerst fragwürdigen Transparenten (siehe Bild), die in Runenschrift gehalten sind. Den auf Klose abgewandelten Spruch "Gott mit uns" verwendete die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Bereits in der Vergangenheit waren Lazio-Fans mit rassistischen Botschaften und rechten Symbolen negativ in Erscheinung getreten.