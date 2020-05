Lautern holt Hoffer

Erwin Hoffer verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt und stürmt künftig für den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Niederösterreicher, dessen Transferrechte bis 2015 beim SSC Napoli liegen, löste am Mittwoch den Leihvertrag mit den Hessen und spielt bis Saisonende leihweise für den von Ex-Sturm-Graz-Meistermacher Franco Foda betreuten Klub, bei dem auch der frühere Rapid-Kicker Christopher Drazan engagiert ist.

Hoffer ging bereits 2010/11 auf Leihbasis für Kaiserslautern auf Torjagd, danach ebenfalls leihweise eineinhalb Jahre für Frankfurt, für das er in 37 Pflichtspielen zehn Tore erzielte. Zuletzt war der 25-Jährige allerdings von einem Stammplatz weit entfernt.

In der höchsten deutschen Liga erzielte der U20-WM-Vierte von 2007 in 30 Partien sechs Tore, in der 2. Liga scorte er in 30 Einsätzen neun Mal. Im ÖFB-Team steht seine Bilanz bei vier Treffern in 28 Länderspielen.