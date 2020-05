Laute Sticheleien vor Englands "Super Sunday"

England ist elektrisiert. Stars frotzeln, Trainer sticheln, und die Medien heizen den "Super Sunday" mit den Premier- League-Krachern Manchester City – Tottenham und Arsenal – Manchester United zusätzlich an.

Die stolzen Hauptstadt-Klubs wollen Revanche für die desaströsen Hinspiel-Pleiten. Tottenham verlor in der Hinrunde gegen den Tabellenführer mit 1:5, die " Gunners" gingen beim Meister sogar mit 2:8 unter - die schlimmste Pflichtspiel-Demontage seit 1896.

"Was in Manchester passiert ist, ist eine Motivation. Ich habe noch nie 2:8 verloren. Wir freuen uns drauf, die Dinge geradezurücken", tönte Arsenal-Kapitän Robin van Persie, und selbst sein stets besonnener Coach Arsène Wenger ließ sich zu der Aussage hinreißen, mit ManUnited immer noch "auf einem Level" zu sein. Dabei steckt sein Team nach zwei Niederlagen in Serie, zuletzt das 2:3 bei Swansea, in einer Mini-Krise – und liegt als Fünfter 15 Punkte hinter ManCity und zwölf hinter United.