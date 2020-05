LASK nur 1:1 in Lustenau

Austria Lustenau ist mit einem 2:1-Sieg in Grödig in die Saison gestartet, nachdem die Vorarlberger in der vergangenen mit dem 2:0 bei der Vienna einen einzigen echten Auswärtssieg geschafft haben. Es war gleichzeitig der erste volle Erfolg der Lustenauer im vierten Auswärtsduell mit den Salzburgern. Dem Cupfinalisten gelang bereits in der 4. Minute das 1:0, für das Krajic mit einem Kopfball nach Freistoß von Boller sorgte. Die Gäste dominierten in der Folge gegen die vor Seitenwechsel schwachen Hausherren, die ja im Vergleich zum Vorjahr mit einer sehr stark veränderten Elf antraten.



Die Grödiger steigerten sich dann in Hälfte zwei, Parapatits (für Zulj) und Sobkova (für Öbster) brachten nun Schwung in die Angriffsaktionen. Zunächst vergab zwar Parapatits allein vor Kofler eine Riesenchance (60.), doch elf Minuten später wurden die Bemühungen der Gastgeber belohnt. Nach Idealpass von Salomon schoss der vor dem Tor alleingelassene Sobkova den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.



Die Freude der Salzburger währte allerdings nur fünf Minuten, dann glückte Roth nach Flanke von Boller mit dem Kopf das Siegestor der Gäste (75.), die vorher nur einmal durch Karatay gefährlich gewesen waren. Für die Grödiger war somit die zweite Heim-Niederlage nach dem 0:1 gegen Altach am 4. März im Jahr 2011 perfekt.