LASK-Lizenzentzug sorgt für Verwirrung

In Seekirchen am Wallersee konnte am Dienstag hingegen durchgeatmet werden. Der Vorletzte der Westliga darf wohl in der Liga bleiben, weil der FC Lustenau wegen des LASK-Lizenzentzuges nicht Relegation spielen muss, weil Union Innsbruck freiwillig absteigen und weil aus der Tiroler Liga kein Klub aufsteigen will. Zu letzteren beiden Vorhaben muss aber noch der Tiroler Verband seine Zustimmung geben. Sollte diese verwehrt bleiben, dann müssten die Seekirchner hoffen, dass sich Westliga-Meister Wattens in der Relegation (Spieltermine: 4. und 8. Juni) gegen Horn durchsetzt.