LaLiga: Kantersiege von Real und Barcelona

Real Madrid hat nach dem Kantersieg des FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft nachgezogen. Am späten Mittwochabend siegten die Königlichen bei Deportivo La Coruna mit 6:2. Trainer Zinedine Zidane setzte dabei auf eine junge B-Mannschaft, Superstar Cristiano Ronaldo stand wie der deutsche Weltmeister Toni Kroos nicht einmal im Kader für die Auswärtspartie.

Schon nach 53 Sekunden brachte Alvaro Morata die Gäste im Riazor-Stadion aber auf Kurs. James Rodriguez (14.) legte nach, ehe Depor durch Florin Andone (35.) verkürzen konnte. Die Galicier witterten ihre Chance, Lucas Vazquez (44.) traf jedoch noch vor dem Pausenpfiff erneut für Real. Nach Seitenwechsel bauten Rodriguez (67.), der starke Isco (77.) und Casemiro (87.) den Vorsprung aus.

Auch Barcelona im Torrausch

In der Tabelle liegt Real bei einem Spiel weniger nun wieder punktegleich mit Spitzenreiter Barcelona. Die Katalanen haben Platz eins dank der besseren Bilanz in den direkten Duellen inne. Bereits am frühen Abend hatte Barcelona mit einem 7:1 vor heimischem Publikum vorgelegt: Gegen Schlusslicht Osasuna siegten die Katalanen am Mittwochabend überlegen.

Lionel Messi schoss zwei Tore für die Hausherren, nach etwas mehr als einer Stunde tauschte Trainer Luis Enrique seinen Superstar aus. Luis Suarez saß drei Tage nach dem Sieg im Clasico nur auf der Bank, Neymar noch eine Sperre ab. Das 1:7 in Barcelona besiegelte indes das Schicksal von Osasuna am Tabellenende. Die Mannschaft aus Pamplona muss fix absteigen.