Kühbauer vor Admira-Match: "Nicht in Vergangenheit verweilen"

Europa-Traum lebt

Kühbauer sah sich vor dem 250. Duell in der Geschichte beider Klubs von Verteidiger Mario Sonnleitner bestätigt. "Gestern war noch Wunden lecken angesagt, aber wir sind alle Profis und es geht weiter", meinte dieser. "Wir wissen, dass es dort nicht einfach ist. Aber mit den letzten Leistungen allgemein im Frühjahr haben wir einen Trend nach oben bewiesen, auch wenn im Cupfinale das Ergebnis nicht gepasst hat."

Trotz dem verlorenen Endspiel lebt die Europacup-Chance für die Hütteldorfer weiter. "Der Modus ist so, wie er ist und das müssen wir annehmen. In den Spielen, die noch kommen, sind wir Favorit. Aber das müssen wir auch zeigen." Rapid-Goalie Richard Strebinger, der zuletzt nicht mehr die gewohnte Sicherheit ausstrahlte, will auch ohne den gesperrten Thomas Murg die "Wut in Energie umwandeln" und versprach: "Jetzt geht es darum, dass wir uns über Platz sieben qualifizieren, das werden wir machen."