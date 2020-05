Kühbauer, der Dirigent im Jubelchor

Kühbauer, 40 Jahre jung, Familienvater, ehemaliger Teamkicker, WM-Teilnehmer, Legionär sowie Spieler der Jahrhundertelf von Rapid ist für die Admiraner Respektsperson und Unterhalter, Mentor und Vorbild in Personalunion. "Jedes Problem wird offen angesprochen", sagt Mittelfeldspieler Stefan Schwab, "und zwar vor der gesamten Mannschaft."



Potenzielle Problemzonen gibt's im Fußball wie Freistöße, und zwar auch bei Sensationsteam wie dem Aufsteiger aus der Südstadt. Der Kader ist qualitativ gut bestückt, auch in der zweiten Reihe. Spieler, die im Aufstiegsjahr noch Sieggaranten gewesen sind, müssen heuer auf der Bank Platz nehmen. "Der Trainer ist sehr korrekt in diesem Punkt", sagt Rene Schicker, ein Opfer dieser Personalplanung. Vor drei Wochen fand sich der Steirer gar im Kader der Amateurmannschaft wieder, gegen Rapid war er einer der spielbestimmenden Akteure auf dem Feld. "Wir wissen alle, dass auch Leistungen bei den Juniors in der Ostliga vom Trainer bemerkt und honoriert werden", sagt Schicker.



Nicht nur bei der Kaderentwicklung bewies Kühbauer in seiner ersten Trainersaison in der obersten Spielklasse bisher Feingefühl, sondern auch bei der Kaderplanung. Die Neuzugänge Ouedraogo und Hosiner sind derzeit das aufregendste Sturm-Duo der Liga. "Ich hätte die beiden damals auch gerne im Wiener-Neustadt-Dress gesehen", gestand der frühere Neustadt- und aktuelle Rapid-Trainer, Peter Schöttel.