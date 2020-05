Kreissl: "Geniere mich für diese peinliche Austria!"

Bis zur 82. Minute in Favoriten hatte Kreissls Klub wie der große Gewinner der Runde ausgesehen, wäre in dem Fall bis auf einen Zähler an Platz neun herangerückt. So aber hatte der 2:0-Heimsieg gegen den WAC keine positive Auswirkung auf die Tabelle. „Was auf anderen Plätzen passiert, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir müssen unsere Leistung bringen“, sagte Coach Helgi Kolvidsson.

Das alleine wird aber nicht mehr reichen, um den ersten Abstieg nach sechs Bundesliga-Jahren in Folge zu verhindern. Die Wiener Neustädter müssen neben der Bewältigung des schwierigen Restprogramms mit den Spielen bei Rapid und gegen Altach auch auf Admira-Umfaller hoffen. Der Auftritt gegen den WAC machte dem Isländer aber jedenfalls für das Saisonfinish Mut.

„Die Jungs haben bravourös umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, Kompliment an die Mannschaft.“ Ans Aufgeben denkt die Mannschaft aber nicht, betonte Dominik Hofbauer. „Mit so einer Leistung können wir jeden schlagen. Wir geben weiter Gas, lassen uns nicht abschütteln, die Sache ist noch lange nicht gegessen“, sagte der Neustädter Torschütze.