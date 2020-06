Krach beim FC Barcelona

Die einst heile Welt beim FC Barcelona hat vor dem Cup-Spiel am Donnerstag gegen Elche (22 Uhr) Risse bekommen. Ein Machtkampf zwischen Superstar Lionel Messi und Trainer Luis Enrique verschärft die Krise beim spanischen RenommierKlub kurz nach der Entlassung von Sportdirektor Andoni Zubizarreta und dem Rücktritt von Urgestein Carles Puyol.

Die Zeitung „ El País“ berichtete von einem „Brand“, der Team und Verein zu destabilisieren drohe. Luis Enrique trat am Mittwoch vor die Presse und beteuerte, er habe „mit keinem Spieler Probleme“. Bei den weiteren Ausführungen des mit Fragen bombardierten 44-Jährigen wurde aber klar, dass nicht alles in Ordnung ist. Berichte über sehr heftige Diskussionen mit Messi wolle er „weder bestätigen noch dementieren“. Was innerhalb der Mannschaft passiere, bleibe in der Kabine, fügte er mit strengem Blick hinzu.

Dass etwas nicht stimmt, wurde aber schon am Sonntag deutlich, als Messi und Neymar nach dem Eigentor von Jordi Alba auf der Bank schelmisch scherzten. Nach seiner Einwechslung legte Messi in der zweiten Halbzeit eine fast schon provokative Lustlosigkeit an den Tag. Nach dem Abpfiff soll sich der Argentinier in der Kabine zudem mit dem Teampsychologen und Coach-Vertrauten Joaquín Valdés angelegt haben, wie die Zeitung „AS“ berichtete.