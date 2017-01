König Cristiano vor der nächsten Krönung

Stolz präsentierte Real-Superstar Cristiano Ronaldo am Samstag auf dem Rasen des Estadio Bernabéu in Madrid seine vier Ballon-d’Or-Pokale. Am Montag wird er die nächste Auszeichnung einheimsen.

Bei der Gala zur Wahl des FIFA-Weltfußballers in Zürich wird dem Portugiesen der Triumph wohl weder von Antoine Griezmann noch Lionel Messi zu nehmen sein. Mit seiner achten individuellen Saison-Ehrung würde Ronaldo mit dem argentinischen Dauer-Rivalen gleichziehen.

"Es war wahrscheinlich mein bestes Jahr bislang", resümierte Ronaldo. Mit den Königlichen holte der 31-Jährige 2016 die Champions League und die Klub-WM. Dazu führte er Portugal bei der EM in Frankreich zum ersten großen Titel. "Die Leute, die immer noch an mir, Real oder dem Nationalteam gezweifelt haben, haben jetzt den Beweis: Wir haben alles gewonnen", sagte der dreimalige Weltfußballer.

Dass es für ihn auch ein Jahr mit medialen Vorwürfen über Steuertricks in Millionen-Höhe war, schadet seiner Popularität nicht. "Cristiano ist eine Ikone. Er ist sehr beliebt und schreibt Fußballgeschichte", schwärmt Landsmann Luís Figo. "So ehrgeizig, wie er ist, wird er sicher um den fünften goldenen Ball kämpfen. Er wird niemals müde", lobt in auch sein brasilianischer Namensvetter Ronaldo.

Erstmals wird der Weltfußballer seinen Preis bei der Gala "The Best FIFA Football Awards" bekommen. In den letzten sechs Jahren veranstaltete der Weltverband die Wahl gemeinsam französischen Fachzeitschrift France Football. Der FIFA-Weltfußballer erhielt den Ballon d’Or. Nun werden die Auszeichnungen wieder getrennt vergeben werden.