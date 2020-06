Köln trennt sich von Maierhofer und Royer

Nur ein halbes Jahr dauerte das Gastspiel von Stefan Maierhofer in Köln. Nach übereinstimmenden Meldungen von Kölner Tageszeitungen wird der im Sommer auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert, völlig unabhängig davon, ob der 1. FC Köln noch den Aufstieg schafft oder nicht.

Maierhofer war erst im Jänner nach Köln gewechselt, nachdem kurz zuvor sein ebenfalls bis Sommer 2013 laufender Vertrag in Salzburg einvernehmlich aufgelöst worden war. Der Ex-Rapid-Stürmer absolvierte für Köln 13 Spiele in der 2. Deutschen Bundesliga, in der er allerdings nur ein einziges Tor erzielen konnte.

Wie die berufliche Zukunft von Maierhofer ausschauen wird, ist derzeit noch nicht fix. Der 30-Jährige könnte aber weiterhin in Deutschland bleiben, es soll einige Anfragen von anderen Zweitligisten geben.