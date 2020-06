Knapper Heimsieg für Rapid

Schöttel reagierte und brachte nach der Pause Atdhe Nuhiu und Christopher Drazan. Die beiden Joker belebten das Rapid-Spiel vor 14.800 Zuschauern, aber auch Wiener Neustadt wurde gefährlicher: Ein Freistoß von Michael Madl landete an der Latte (54.). Beim 2:0 durch Nuhiu nach 64 Minuten half Schiedsrichter Schörgenhofer mit – Passgeber Alar war im Abseits gestanden.



Weil sich danach wieder bekannte Schwächen im Torabschluss einschlichen, blieb die Partie offen. In der 79. Minute traf Madl mit einem abgefälschten Freistoß und plötzlich wackelte Rapid. Matthias Lindner kam zum Schuss – und vergab vom Fünfereck (82.). Am Ende hätte sich die Mannschaft von Peter Stöger sogar einen Punkt verdient, doch Ex-Rapidler Serkan Ciftci scheiterte an Königshofer (90.).



Noch vor dem Derby am Sonntag wird Christopher Dibon eine für Rapid wichtige Entscheidung bekannt geben: Spekulationen, dass er sich für Salzburg entschieden hat, dementiert der von Rapid umworbene Admira-Kapitän, sagt nach einem von Salzburg erhöhten Angebot aber: "Ich habe eine Tendenz."