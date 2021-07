Klagenfurt kein gutes Pflaster fürs Team

Die ÖFB-Historie in Klagenfurt spricht am Mittwochabend (20.30 Uhr/live ORF eins) im freundschaftlichen Fußball-Länderspiel gegen die Slowakei nicht für Österreich. Das ÖFB-Team hat von sechs Länderspielen in Kärnten nur ein einziges gewonnen - beim Amtsantritt von Teamchef Dietmar Constantini am 1. April 2009 in der WM-Qualifikation gegen Rumänien.



Seit Constantinis glücklichem Debüt haben die Österreicher in drei Testspielen im EM-Stadion am Wörthersee nicht ein Tor erzielt. Einem enttäuschenden 0:2 gegen Kamerun folgten zwei 0:1-Niederlagen gegen Kroatien und zuletzt im August des Vorjahres gegen die Schweiz. Zudem scheint sich Constantini mit seinen Kommentaren über ÖFB-Präsident Leo Windtner zuletzt weiter ins Abseits manövriert zu haben.



Constantini hatte bei der Bekanntgabe seines 23-Mann-Kaders am Dienstag Aussagen Windtners als "überflüssig" bezeichnet und dem Präsidenten "schlechten Stil" attestiert. Am Dienstagabend soll es diesbezüglich in Klagenfurt zu einer weiteren Aussprache kommen. Windtner und Constantini treffen im Arcotel Moser Verdino unter anderem mit allen Bundesliga-Trainern zusammen, um die nächsten Termine zu koordinieren.



Wie lange Constantini noch seines Amtes waltet, steht nicht fest. Der Vertrag des Tirolers läuft bis Jahresende. Seinen kompletten Kader hat der 56-Jährige in Klagenfurt nur im Abschlusstraining am Dienstag zur Verfügung. Mehrere Legionäre wie Kapitän Marc Janko, David Alaba, Julian Baumgartlinger oder Paul Scharner sind am Sonntag noch im Einsatz und rücken daher erst am Montag im Teamquartier im Seepark Hotel Lindner ein.