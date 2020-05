Kienast wird schon "Veilchen" gerufen

Kienasts Berater weilte in den letzten Tagen im Austria-Hotel und führte mit Austria-Sportvorstand Thomas Parits einige Gespräche. Man darf davon ausgehen, dass dabei auch die Aktie Roman Kienast thematisiert wurde, auch wenn Parits eine ausländische Variante sogar für wahrscheinlicher hält.



Denn zwei von der Austria gewünschte Offensivspieler werden aus finanziellen Gründen wohl doch nicht kommen, somit bleiben nur noch wenige Tage bis zum Transferschluss, um Verstärkungen zu holen. Da gute Spieler im Winter meist auch Geld kosten, wird die Austria einen Teil der Einnahmen für Nacer Barazite, der zum AS Monaco gewechselt ist, in neue Spieler investieren. Vielleicht in Kienast.



Dessen Trainer Franco Foda betrachtet die Lage nüchtern. "Natürlich würden wir mit Roman einen wichtigen Spieler verlieren. Aber für mich ist das Thema nicht akut. Außerdem bin ich es als Sturm-Trainer gewohnt, dass immer wieder Spieler gehen können. Damit habe ich mich abgefunden, das respektiere ich."



Kienast wurde schon einmal von der Austria umworben, damals winkte er mit Verweis auf seine Rapid-Vergangenheit ab. Das hat sich geändert. "In der Zwischenzeit bin ich schon länger weg von Rapid und hatte andere Stationen. Ich bin ein Profi, man darf sich nicht von der Vergangenheit lenken lassen."