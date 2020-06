KHG und die Fußball-Fördermillion

Wie dem auch sei: Operativ waren mit der delikaten Geschichte zahlreiche Spitzenfunktionäre des Fußballs befasst. Diese hatten bis dato betont, dass die Förderung ordnungsgemäß über die Bühne gegangen sei. Eine reine Schutzbehauptung. Der Strafakt beweist Gegenteiliges, die Urkundenlage ist erdrückend.

Tatsache ist, dass die Bundesliga mit dem Dachverband ÖFB nur einen Scheinvertrag abgeschlossen hat, um die als Jugendförderung getarnte Million zum Begleichen der Altlasten an Bord zu holen. Dem KURIER liegt ein internes Mail vor, in dem die oberste Buchhalterin der Bundesliga den wahren Verwendungszweck des dunklen Geldgeschäftes enttarnt. Sie berichtet im Mai 2004 an die Chefetage: "Der erste Teilbetrag von 500.000 Euro ist im März vom ÖFB an die Bundesliga gezahlt und von dieser vereinbarungsgemäß im April (...) an die Republik Österreich überwiesen worden."



An die Republik also. Zur Tilgung der Finanzschuld. Von einer Zahlung an die Vereine keine Spur. In ihrer Einvernahme als Zeugin unter Wahrheitspflicht bestätigt die Buchhalterin: Die Klubs sind um dieses Geld, das für den Nachwuchs zweckgewidmet war, betrogen worden.