Khediras breite Brust

Auch wenn die Spiele bei der EURO am Abend stattfinden, Sami Khedira sucht stets den Platz an der Sonne. Spätestens beim Sieg über Griechenland ist der Mittelfeldspieler von Real Madrid aus dem Schatten von Deutschlands Denker und Lenker Bastian Schweinsteiger getreten.



Jener Schweinsteiger, der wegen einer Knöchelblessur vielleicht sogar das Halbfinale nicht von Beginn an bestreiten wird können. "Mir macht mein Fuß Sorgen. Es ist zwar nicht die Zeit, sich zu schonen. Aber wenn mich der Bundestrainer auf die Bank setzt, hätte ich kein Problem damit." Ein Glück für Joachim Löw, dass er mit Khedira mittlerweile eine weitere Option auf einen Spielgestalter hat: "Er ist eine wirkliche Führungs­persönlichkeit geworden. Sehr gut, sehr dynamisch, sehr präsent." Und sehr treffsicher wie beim Volley gegen die Griechen.