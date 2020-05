Keine Torlinien-Technik in Deutschland

Die neue Torlinien-Technologie wird in Deutschland vorerst nicht eingeführt. Der Vorstand der Deutschen Fußball Liga beschloss überraschend, in der 1. und 2. Bundesliga noch nicht auf die neue Technik zu setzen und erst einmal die Tests bei der Klub-WM im Dezember in Japan und beim Confed-Cup im nächsten Sommer in Brasilien abzuwarten. "Eine Einführung für die Saison 2013/14 ist daher ausgeschlossen", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der DFL.