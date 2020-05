Kein Sieger im Duell Ried-Rapid

Keine Entscheidung des neuen Teamchefs Marcel Koller wurde so aufgeregt diskutiert wie seine Tormann-Wahl. Zwei Austria-Torhüter ( Grünwald und Lindner), von denen nur einer den Status der Nummer 1 zum Länderspiel in die Ukraine mitnehmen kann, und Düsseldorfs Bank-angestellter Almer wurden nominiert.



Und was macht Helge Payer, als ihm Koller in der ausverkauften Rieder Arena auf die Hände sieht? Bei der Chance, dem Schweizer zu zeigen, dass er jemanden vergessen hat? Der Rapid-Goalie lässt im dritten Spiel in Folge den jeweils ersten Schuss auf das Rapid-Tor passieren. Und sieht dabei diesmal besonders tollpatschig aus.



Vielleicht hat sich der Ex-Teamtormann aber auch von seinem Gegenüber Thomas Gebauer anstecken lassen. Der Deutsche, den viele nach seiner geplanten Einbürgerung als kommenden Teamtorhüter sehen, kassierte vier Minuten zuvor gar die Höchststrafe für eine Nummer eins - einen Schuss, der durch Hände und Beine ins Netz gleitet.



Die Tormänner drückten so das Niveau einer flotten und - vor allem von Rapid - mit technischer Raffinesse geführten Partie.