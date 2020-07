Kasachischer Härtetest für ATV

Für den TV-Fußball-Konsumenten heißt’s Umdenken. Nicht nur Österreichs Antreten in Kasachstan, sondern auch die anderen Auswärtsspiele der ÖFB-Auswahl werden nicht vom ORF, sondern in ATV live übertragen.

Anders als für die Spieler von Teamchef Marcel Koller dürfte für ATV das erste von den fünf Österreich-Spielen im Ausland am Freitag die schwierigste Aufgabe sein. Schon bei der Übertragung von Kasachstan – Irland (1:2) am 11. September hatte ATV-Sportchef Mark-Michael Nanseck feststellen müssen, dass in Zentralasien noch andere TV-Gesetze herrschen. Deshalb wurde von Wien aus nachgerüstet und ein eigener Übertragungswagen angemietet, der 1200 Kilometer quer durch die kasachischen Steppen Richtung Hauptstadt Astana rollt. Weil die kasachische Zeitlupen-Maschine nur vor oder nach dem Spiel eingesetzt werden kann, bringt die ATV-Crew zudem ein zusätzliches Zeitlupen-Gerät aus Österreich mit.

Team-Leaderin vor Ort und damit "Chefin" von Match-Analytiker Anton Pfeffer (63 Länderspiele) wird mit Elisabeth Auer eine ehemalige Schiedsrichterin sein. Kommentiert wird das Ländermatch von Sky-Leihgabe Philipp Paternina, während im Wiener Studio Volker Piesczek den langen (von 18 Uhr bis Mitternacht) Qualifikationsabend moderiert. Verstärkt wird er durch Austria-Trainer Peter Stöger. "Der ORF wird von uns aber drei Match-Minuten bekommen. So wie wir dann umgekehrt vom ORF am Dienstag beim Retourspiel", sagt Nanseck.