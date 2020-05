Kartnig als Meister aller Kassen

Doch es gibt weitere Auffälligkeiten in der langjährigen Beziehung zwischen Kartnig und dem Küniglberg: Laut Staatsanwalt hat der Sturm-Boss (er verdient laut eigener Aussage 100.000 Euro pro Monat) in seiner medialen Hoch-Zeit für sein Erscheinen mitunter persönliche Honorare kassiert, obwohl auf seiner breiten Präsidentenbrust zumeist ohnehin ein Werbepickerl klebte.



Konkret: 1960 Schilling für ein Interview in "Sport am Sonntag" (1998); 5000 Schilling für einen Auftritt in "Sport am Sonntag" (2001); 1000 Euro für einen Frühschoppen in Öblarn (2002); 1102 Euro für die Teilnahme an der Quizsendung "Wahre Freunde."



Eine Praxis, die den ORF heute bass erstaunt. Man zahle nämlich bei "Sport am Sonntag" nur Aufwandsentschädigungen, verlautet der Unternehmenssprecher. Auch langjährige Fußball-Präsidenten wundern sich über die Sonderbehandlung des einstigen Kollegen. "Mir wurde seitens des ORF nie ein Honorar angeboten", erklärt etwa Rudolf Edlinger, seit dem Jahr 2000 Klubchef von Rekordmeister Rapid. "Und wenn, dann hätte ich die Konto-Nummer des Rapid-Nachwuchses oder des St.-Anna-Kinderspitals bekannt gegeben."



Edlinger war im ORF - im Gegensatz zu Hannes Kartnig - auch nicht immer wohlgelitten. Als die Bundesliga-Fernsehrechte 2004 exklusiv zu Premiere wanderten, meinte der damals unterlegene, gewichtige ORF-Chefverhandler: "Rudi, wenn du noch einmal im ORF vorkommen willst, musst du nackt vom Donauturm hüpfen ..."