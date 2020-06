Karrieresprung für Talent Sallahi

Sallahi wechselte nach seiner Zeit beim SV Kapfenberg 2011 zu den Bayern, wo er für die U19 und in der Folge für die zweite Mannschaft der Münchner auflief. Diese Saison brachte er es bei 18 Einsätzen in der Regionalliga Bayern (4. Liga) auf sechs Tore und sieben Assists. In der vergangenen Saison feierte er dann seinen Höhepunkt bei den Profis, bei der 0:1-Niederlage gegen Augsburg war er am 5. April, 51 Minuten lang zum Einsatz gekommen.

„Wir sind froh, dass Ylli sich für uns entschieden hat. Er ist ein variabler, technisch starker Spieler, der mehrere Positionen im Mittelfeld spielen kann und auch schon auf der linken Abwehrseite eingesetzt worden ist. Zudem ist er ein gefährlicher Standardschütze“, sagte KSC-Sportdirektor Jens Todt.