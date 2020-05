Ein Spitzenspiel im Zeichen der Altstars

Juventus Turin und AS Roma liegen punktegleich an der Tabellenspitze der Serie A. Am Sonntag (18.00 Uhr) prallen die beiden Top-Teams in der 6. Runde aufeinander. Die Partie wird auch im deutschsprachigen Fernsehen auf Sport1+ übertragen.

Die Heimstärke von Juve im Ende 2011 eröffneten neuen Stadion ist beeindruckend. In der vergangenen Saison hatte die "Alte Dame" alle 19 Liga-Heimpartien gewonnen, dabei gab es auch ein ungefährdetes 3:0 gegen Roma. In der laufenden Saison haben die Turiner in der Liga noch kein Gegentor erhalten, am vergangenen Mittwoch setzte es aber mit einem 0:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid die erste Niederlage.

Trotz 61 Prozent Ballbesitz und einer optischen Überlegenheit brachte Juventus in Madrid keinen einzigen Torschuss zustande. "Wir müssen unser Spiel analysieren und verbessern", forderte auch Tormann Gianluigi Buffon nach der Niederlage beim spanischen Vorjahrsfinalisten.

Neo-Trainer Massimiliano Allegri musste bisher auf die Künste von Pirlo verzichten, laut italienischen Medienberichten steht der an der Hüfte lädiert gewesene 35-Jährige aber vor dem Comeback. Zumindest eine Halbzeit lang soll der Routinier im Offensivspiel von Juventus Turin Regie führen.