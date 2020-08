Juventus entlässt Trainer nach Champions-League-Out

Nach dem frühen Ausscheiden in der Champions League trennte sich Juventus Turin von Trainer Maurizio Sarri. Der erst im Sommer 2019 verpflichtete Coach war mit dem italienischen Serienmeister am Freitag an Olympique Lyon gescheitert. Ein 2:1-Sieg im Rückspiel reichte nach dem 0:1 im ersten Duell aufgrund der Auswärtstorregel nicht zur Qualifikation für das Finalturnier in Lissabon.