Juve zieht davon

Italiens Rekordmeister Juventus Turin baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf vier Punkte aus. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag das Serie-A-Auswärtsspiel bei Cagliari Calcio mit 3:1 und hält nun nach 16 Spielen bei 39 Punkten. Verfolger AS Roma kann aber am Samstag mit einem Sieg gegen den AC Milan wieder bis auf einen Zähler an Juve heranrücken.

Der Argentinier Carlos Tevez (3.), der Chilene Arturo Vidal (15.) und der Spanier Fernando Llorente (51.) erzielten die Tore für die „Alte Dame“. Luca Rossettini (65.) gelang der Ehrentreffer für die Gastgeber.