Jugend garantiert noch keinen Erfolg

Eigentlich machen die Verantwortlichen von Salzburg nichts anderes als die Wünsche von Red Bull umzusetzen. Am Samstag spielten gegen Sturm Graz so viele junge Spieler bei den Salzburgern wie noch nie, der Altersschnitt betrug nur noch knapp über 23 Jahre.

Dass die Faktoren Jugend und Erfolg nicht immer korrelieren müssen, beweist die Salzburger Mannschaft in den letzten Wochen allerdings auch. Das 1:1 bei stürmischen Grazern war schon das dritte sieglose Spiel in Serie. Der Meister hat den Kontakt zu Platz eins verloren und nun schon sieben Punkte Rückstand auf die Austria.

Nur gut, dass Sportchef Ralf Rangnick bei der Präsentation der neuen Spieler Mitte September nur gesagt hat „wir wollen mit der neuen Mannschaft Meister werden“ und nicht „wir müssen mit der neuen Mannschaft Meister werden“.

Also ist der Druck auf Trainer Roger Schmidt ein doch nicht so großer wie es manchmal scheint. Der Deutsche hat momentan auch andere Probleme als nur die Erfolglosigkeit seines Teams. Er kämpft einen Kampf gegen Windmühlen, nämlich jenen gegen die Schiedsrichter. „Es ist mittlerweile eine Unverschämtheit, was die Schiedsrichter mit uns machen“, meinte der Deutsche.