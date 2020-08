Jubel bei Struber: Barnley endgültig gerettet

Aufatmen bei Gerhard Struber: Barnsley bleibt der zweithöchsten Spielklasse erhalten. Wigan Athletic verliert die Berufung bezüglich des Abzugs von zwölf Punkten, der dem ehemaligen Premier-League-Klub durch die Insolvenz am 1. Juli aufgehalst wurde. Eine unabhängige Kommission entscheidet gegen den Einspruch, der unter Berufung auf "höhere Gewalt" eingebracht wurde.

Durch den Abzug rutschte Wigan auf den 23. und vorletzten Platz ab, zusammen mit Charlton Athletic und Hull City geht es nun abwärts in die League One. Der FC Barnsley rettete sich durch zwei Siege an den letzten beiden Spieltagen einen Punkt vor Charlton gerade noch.