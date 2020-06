Jantscher - Salzburgs Versicherung

Denn Jantscher wollte weder ein mögliches Elfmeterfoul an ihm ("Lassen wir diese Diskussion") noch die schwierigen Verhältnisse ("Der Platz war um ein Eck besser als jener in Innsbruck") als Ausrede für die matte Leistung des Tabellenführers beim Schlusslicht gelten lassen.



Aber auch Jantscher weiß, dass man auch solche Partien gewinnen muss, um Meister werden zu können: " Kapfenberg ist sehr gut gestanden. Es war einfach ein sehr schwieriges Spiel, und wir sind froh, dass wir es gewonnen haben."



Dank seines Glückstreffers haben die Salzburger nicht nur die Tabellenführer verteidigt, sondern diese elf Runden vor Saisonschluss sogar ausgebaut. Der Titelfavorit kann also aus eigener Kraft den vierten Meistertitel in der Ära Red Bull holen.



Jantschers’ Vertrag bei Red Bull läuft noch bis Sommer 2014 – ohne eine Ausstiegsklausel für das Ausland. Trotzdem ist sein Name der einzige eines Salzburger, der in den Notizblöcken der Scouts aus Deutschland, die regelmäßig in der Red-Bull-Arena auf der Pressetribüne sitzen, dick unterstrichen ist.