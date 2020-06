Jankos Traumtor zählt nicht, Ivanschitz verliert 1:3

Eigentlich hätte Marc Janko seinen Sydney FC mit einem Traumtor zum Heimsieg gegen Newcastle geschossen. Theorie. Denn in der Praxis gab der Unparteiische den Treffer nicht. "Zu Unrecht, wie es im australischen Fernsehen auch bestätigt wurde", sagt Janko. Der Sydney FC hinkt in der laufenden Saison hinter den hohen Erwartungen zurück, das 0:0 gegen Newcastle war einmal mehr zu wenig. "Wir haben leider viele Verletzte in unserem Kader, vier davon sind Stammspieler. Vielleicht holt der Verein jetzt noch neue Spieler, die Qualität besitzen."

Andreas Ivanschitz verlor das erste Spiel 2015 mit Levante bei Meister Atlético Madrid 1:3. Die Fans von Atlético feierten Heimkehrer Fernando Torres. Der Stürmer saß aber nur auf der Tribüne, hatte noch keine Freigabe des AC Milan, weil in Italien erst ab Montag Transfers erlaubt sind.