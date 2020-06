Ivanschitz zeigt der Jugend seine Tricks

Nach der Unterschrift für den spanischen Klub Levante begann für Andreas Ivanschitz der Familienurlaub. Den ersten Auftritt seit der Unterschrift in Valencia widmet der Teamspieler der Jugend: Am Donnerstag besucht der 29-jährige Mittelfeldspieler das Sportfest des Sonderpädagogischen Zentrums in Wien 17. In der Leopold-Ernst-Gasse wird der Burgenländer mit den Schülern Fußball spielen, Tricks vorführen und natürlich Autogrammkarten verteilen.

Eingeladen wurde Ivanschitz zur Freude der Kinder vom Lehrer und Sportjournalisten Jure Buric, der für das jährliche Sportfest des SPZ17 immer wieder Sport-Prominenz aus Österreich gewinnen kann.