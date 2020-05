Italien vorzeitig für die EM qualifiziert

Fünf der 16 Starter der EURO 2012 stehen fest. Neben den Gastgebern Polen und Ukraine haben sich bereits Deutschland, Spanien und Italien qualifiziert. Neben den Ersten ist am Ende auch der beste Gruppenzweite aus den neun Gruppen fix qualifiziert. Der Rest spielt im Play-off mit Hin- und Rückspiel um die letzten vier EM-Plätze.



Wer wird es in den letzten beiden Spieltagen noch schaffen? Ein Überblick:



Gruppe A Es geht in der Österreich-Gruppe nur noch um die Qualifikation für das Play-off hinter Deutschland. Die Türken liegen zwei Punkte vor Belgien, wären bei Punktegleichheit besser gereiht und haben es in der eigenen Hand. Die Belgier müssten wohl in Deutschland gewinnen, um noch in die Relegation zu rutschen.

Gruppe B Das 0:4-Heimdebakel der Slowaken gegen Armenien sorgt für einen kuriosen Vierkampf. Neben Tabellenführer Russland können es auch noch Irland, die Slowaken und sogar die Armenier schaffen.



Gruppe C Hinter Italien hat es Serbien in der Hand. Estland, Slowenien und Nordirland dürfen noch ein bisschen hoffen.



Gruppe D Alles deutet auf ein Entscheidungsspiel Frankreich - Bosnien am letzten Spieltag um den Gruppensieg hin. Rumänien hat noch theoretische Chancen auf das Play-off, Weißrussland nicht.