Internationale Transfers um 4,06 Milliarden Dollar

Bei den Einnahmen aus Transfers liegt Deutschland nur auf dem achten Platz mit 143 Millionen Euro (plus 10 Millionen Euro). Das macht bei der Verrechnung mit den Ausgaben ein Defizit von 148 Millionen Euro. In Deutschland wurden genauso so viele Spieler gekauft wie verkauft (356). Die höchsten Einnahmen verzeichneten die Spanier (594 Millionen Euro) vor den Engländern (466 Millionen Euro). Vor Deutschland liegen noch Portugal (388 Millionen), Frankreich (282 Millionen), Italien (254 Millionen), Brasilien (197 Millionen) und die Niederlande (152 Millionen).

Im deutschen Profi-Fußball sind die Ausgaben für Spielervermittler bei grenzüberschreitenden Wechseln im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Bei den unter der Aufsicht der FIFA getätigten internationalen Transfers wurden 35 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 31 Millionen Euro, an Agenten und Berater gezahlt. Im Jahr 2013 waren es 7,6 Millionen Euro gewesen. Insgesamt flossen dem FIFA-Report des Transferabgleichungssystems TMS zufolge 200 Millionen Euro an Berater und andere Spielervertreter. Den größten Anteil verzeichnete England, das 73,7 Millionen Euro (37 Prozent der Gesamtsumme) an Spieleragenten überwies. Deutschland liegt hier auf Rang drei. "Die Zahl steigt weiter", sagte der Direktor des Transferabgleichungssystem TMS, Mark Goddar. "Wir müssen das weiter genau beobachten."

Brasilien ist das bei den Transfers aktivste Land. 646 Spieler unterzeichneten dort im Jahr 2014 Verträge, 689 verließen den WM-Gastgeber des vergangenen Jahres wieder. Zudem wurden weltweit insgesamt 1493 Brasilianer ver- oder gekauft – das sind ungefähr elf Prozent aller internationalen Transfers. Spieler keiner anderen Nation waren so begehrt.