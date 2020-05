Innviertler Beton

Die Herren Reifeltshammer, Riegler und Karner sollen sich also gegen den niederländischen Spitzenklub (Dritter der Meisterschaft 2010/’11) zur Wehr setzen. Gegen eine ins typische 4-3-3-System verpackte Offensivkraft. Schwächen gibt es auch. Vor allem in der Abwehr, wie Rieds Co-Trainer Gerhard Schweitzer beobachtet hat. Eine Niederlage in Alkmaar (1:3) und ein mühevolles 1:0 gegen Aufsteiger Waalwijk prägen den eher enttäuschenden Saisonauftakt in der Eredivisie.