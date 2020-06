In Spanien und England wird's nochmal spannend

In Italien ist seit dem Wochenende alles entschieden. In Turin wurde nach dem 1:0-Sieg über Atalanta Bergamo der 30. Meistertitel, der seit Sonntag feststeht, auch standesgemäß gefeiert.

Während die Bayern in Deutschland längst den Titel fixierten, ist in zwei anderen Topligen die Meisterschaft noch nicht entschieden.

In England hat Manchester City plötzlich die besten Karten. Die Citizens liegen zwar einen Punkt hinter Liverpool, haben aber noch zwei Spiele auszutragen. Am Mittwoch folgt das mit Spannung erwartete Nachtrag-Heimspiel gegen Aston Villa mit Andreas Weimann (20.45, Sky). Liverpool verpasste am Montag eine Riesenmöglichkeit, nach einer 3:0-Führung bei Crystal Palace gab es nur ein 3:3. Manchester City hat andere Probleme: Wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play gab’s von der UEFA eine 60-Millionen-Euro-Strafe.

In Spanien gibt es einen Dreikampf. Atlético hat zwei Runden vor dem Ende drei Punkte Vorsprung auf Barcelona und fünf auf Real Madrid. Die Königlichen können aber am Mittwoch mit einem Sieg in Valladolid zumindest auf zwei Punkte herankommen.