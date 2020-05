Immerhin: Bilanz gegen die Türkei ist positiv

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei spricht zumindest die Allzeit-Statistik für die österreichische Nationalmannschaft. Von den bisherigen 13 Duellen gingen sieben an die ÖFB-Auswahl, sechs Mal setzte sich der WM-Dritte von 2002 durch. Die jüngere Bilanz allerdings ergibt ein anderes Bild: Die jüngsten fünf Duelle entschied die Türkei für sich, der bisher letzte Sieg der Österreicher liegt fast 23 Jahre zurück.



Den wohl wichtigsten Sieg gegen die Türkei feierte Österreich am 30. Oktober 1977 in Izmir, als Herbert Prohaska mit dem "Spitz" zum 1:0-Sieg traf und seine Mannschaft damit zur WM 1978 beförderte, wo am Ende in Cordoba Deutschland mit 3:2 besiegt wurde. Die bittersten Niederlagen gegen den Semifinalisten der EURO 2008 setzte es im entscheidenden Play-off für die WM 2002. Am 10. November 2001 verlor Österreich im Happel-Stadion 0:1, vier Tage später gingen Andreas Herzog und Co. am Bosporus 0:5 unter.