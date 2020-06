Imagepolitur für Chinas Fußball

Mit großen Hoffnungen startet an diesem Wochenende die chinesische Profi-Liga in ihre neue Saison. Es soll ein Neuanfang sein. Denn nach Schmiergeld- und Wettskandalen der vergangenen Jahre hat der Ruf des Weltsports Nummer eins im bevölkerungsreichsten Land der Erde stark gelitten.



Große ausländische Namen wie der Franzose Nicolas Anelka oder der Brasilianer Fabio Rochemback sollen der chinesischen Super- Liga zu neuem Ansehen und Niveau verhelfen. Die 16 Klubs sollen deshalb nach Presseberichten unglaubliche 2,6 Milliarden Yuan (umgerechnet 311 Millionen Euro) investiert haben.



Zum Vergleich: Die zehn österreichischen Bundesliga-Vereine gaben vor und während der laufenden Saison gerade einmal 5,5 Millionen Euro auf dem Transfermarkt für neue Spieler aus. "Es sieht nun so aus, als wenn 2012 ganz anders werden könnte" oder "Sauber, teuer, lebendig, ausländische Trainer und ausländische Hilfe sind die Schlagwörter", schreiben chinesische Tageszeitungen und sehen in der neuen Saison den ersehnten "Durchbruch" in der bisher enttäuschenden chinesischen Fußballgeschichte.