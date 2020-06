Ignorante englische Fußball-Profis

Stale wer? Bei den Fußballprofis der Wolverhampton Wanderers löste die Ernennung ihres neuen Trainers Stale Solbakken Rätselraten aus.



"Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist. Das wusste keiner von den Spielern. Er kommt aus heiterem Himmel", wird Kapitän Roger Johnson am Samstag in englischen Zeitungen zitiert.



"Ich habe im Internet über ihn recherchiert", sagte der Kameruner George Elokobi über den Ex-Trainer des 1. FC Köln. "Wir Spieler können dem neuen Mann nur all unsere Unterstützung geben."



Auch Elokobis französischer Abwehrkollege Ronald Zubar entschuldigte sich mit einem höflichen "sorry": "Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich werde es ja nun erfahren. Die Vereinsführung muss meinen, dass er der richtige Mann für den Job ist."