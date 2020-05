„Ich gehe, wenn ich keine Tore schieße“

128 Länderspiele hat Robbie Keane auf dem Buckel, eine WM- und eine EM-Teilnahme sowie 349 Premier-League-Partien. Dennoch hat der 33-jährige Starspieler von Österreichs Gegner Irland noch lange nicht genug und will die „Boys in green“ trotz der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen Schweden unbedingt zur WM-Endrunde 2014 in Brasilien führen.

Ein Ende von Keanes Teamlaufbahn ist nicht in Sicht. „Ich verschwende überhaupt keinen Gedanken daran, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten“, betonte der Mittelstürmer, der sich noch „fünf oder sechs Jahre“ im Profi-Geschäft sieht. „Ich fühle mich überhaupt nicht so, als ob das Ende meiner Karriere naht. Je älter ich werde, desto größer wird der Erfolgshunger.“

Erfolge hat der Goalgetter, der beim 2:2 gegen Österreich im März in Dublin verletzungsbedingt fehlte, einige gefeiert. Er spielte in der englischen Premier League bei Coventry, es folgten Engagements bei Inter Mailand (2000) und Leeds (2000 – 2002), ehe er bei Tottenham (2002 – 2008, 2009 – 2010) seine goldene Ära erlebte.

Nach Gastspielen bei Liverpool, Celtic und West Ham wechselte der Mittelstürmer 2011 zu Los Angeles Galaxy und gewann an der Seite von David Beckham die Major League Soccer (MLS). Die Saisonpause im Frühjahr 2012 nutzte der Angreifer für ein Leihengagement bei Aston Villa, wo er für wenige Wochen zum Klubkollegen von Andreas Weimann wurde.

Seine 128 Länderspiele machen ihn zum Rekord-Teamspieler, irischer Rekord-Schütze ist Keane mit 60 Treffern schon lange.

Diese Marke soll am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gegen Österreich ausgebaut werden. „Ich bin erst 33 Jahre alt, nicht 35 oder 36. Ich gehe erst, wenn ich keine Tore mehr schieße.“