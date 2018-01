Ibrahimovic soll vor Abschied aus Manchester stehen

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United würde Zlatan Ibrahimovic, der laut Medienberichten in England und den USA zu Los Angeles Galaxy in die Major League Soccer (MLS) wechseln will, ziehen lassen. "Wenn das wahr ist und Zlatan eine Zukunft bei einem anderen Club in einem anderen Land will, dann werde ich ihn dabei unterstützen", erklärte United-Trainer Jose Mourinho am Montag.

Ibrahimovic hat nach einem im Vorjahr erlittenen Kreuzbandriss in dieser Saison kaum noch für den Club aus Manchester gespielt. Der 36-jährige Schwede, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll deshalb einen Transfer nach Los Angeles anstreben.