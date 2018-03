Ibrahimovic denkt an die Rückkehr ins Team

Zlatan Ibrahimovic spekuliert offenbar mit einer Rückkehr in die schwedische Fußball-Nationalmannschaft. "Ich vermisse das Team. Wenn ich zurück will, mache ich es", sagte der 36-Jährige am Donnerstag der schwedischen Presse.

Ibrahimovic hatte eigentlich nach der EM 2016 seinen Rücktritt von der für die WM in Russland qualifizierten Auswahl erklärt. Der Goalgetter von Manchester United ist derzeit noch rekonvaleszent, soll aber bald wieder einsatzbereit sein.